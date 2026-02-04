Diocesi le ultime nomine

La Diocesi ha annunciato le ultime nomine. Monsignor Giuseppe Busani è stato scelto come amministratore parrocchiale a Gazzola, dove già ricopriva altri ruoli. Anche don Alessandro Ponticelli mantiene i suoi incarichi e si occuperà della stessa parrocchia. La notizia è stata comunicata ufficialmente questa mattina.

