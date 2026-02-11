Al museo delle Genti d’Abruzzo c’è la mostra Naturales gesti

11 feb 2026

Al museo delle Genti d’Abruzzo il 14 febbraio sarà inaugurata la mostra “Naturales gesti. Confluenze artistiche in natura e gesti”. Gli organizzatori stanno preparando un evento che mette in mostra opere e installazioni legate alla natura e ai gesti umani. La mostra vuole approfondire come l’arte si intrecci con il mondo naturale e le azioni quotidiane, offrendo ai visitatori un’occasione per riflettere su questi temi. È un appuntamento da non perdere per chi vuole scoprire connessioni tra arte e ambiente in modo diretto e coinvolgente.

Il 14 febbraio sarà svelata la mostra "Naturales gesti. Confluenze artistiche in natura e gesti" al museo delle Genti d'Abruzzo. Quattro artisti, una scelta netta: tornare al gesto come atto fondativo dell'opera. Non per nostalgia, ma per necessità.In mostra le opere di Patrizia Gabriele, Marina.

