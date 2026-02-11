Al museo delle Genti d’Abruzzo c’è la mostra Naturales gesti

Al museo delle Genti d’Abruzzo il 14 febbraio sarà inaugurata la mostra “Naturales gesti. Confluenze artistiche in natura e gesti”. Gli organizzatori stanno preparando un evento che mette in mostra opere e installazioni legate alla natura e ai gesti umani. La mostra vuole approfondire come l’arte si intrecci con il mondo naturale e le azioni quotidiane, offrendo ai visitatori un’occasione per riflettere su questi temi. È un appuntamento da non perdere per chi vuole scoprire connessioni tra arte e ambiente in modo diretto e coinvolgente.

Il 14 febbraio sarà svelata la mostra “Naturales gesti. Confluenze artistiche in natura e gesti” al museo delle Genti d’Abruzzo. Quattro artisti, una scelta netta: tornare al gesto come atto fondativo dell’opera. Non per nostalgia, ma per necessità.In mostra le opere di Patrizia Gabriele, Marina.🔗 Leggi su Ilpescara.it Approfondimenti su Genti Abruzzo Inaugurata la mostra Trentino Unexpected al Mudec Photo - Museo delle Culture Lo sguardo del mondo visto dall’alto: al Museo delle Terre Nuove la mostra di Alex MacLean Il Museo delle Terre Nuove apre le porte a “Dimorare”, la mostra di Alex MacLean che offre uno sguardo affascinante sul nostro pianeta dall’alto. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Genti Abruzzo Argomenti discussi: Stars and Tears: le opere di Mario Vespasiani al Museo delle Genti d’Abruzzo; Festival della musica antica 2026: eventi gratuiti per tre giorni di atmosfere senza tempo; Torna Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo: formazione, cultura e attività sul territorio; Messina crocevia delle genti, due giorni di studio al liceo Ainis. Fase 2: al via sanificazione Museo delle Genti PescaraSono stati effettuati questa mattina i lavori di sanificazione del Museo delle Genti d'Abruzzo e del Museo Cascella. Le due strutture espositive si preparano in questo modo a ripartire con visite ed ... ansa.it Al Museo delle Genti quadri e sculture di Mark KostabiFigure senza volto, cromatismi opulenti e mai banali, uno stile personalissimo eppure ricco di citazioni: sotto il titolo Loves 80 opere di Mark Kostabi saranno esposte, da sabato 25 febbraio, nel ... ansa.it Vi aspettiamo oggi pomeriggio presso la Sala Favetta nel Museo delle Genti d'Abruzzo. A Pescara in via delle Caserme . - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.