Daniela Santanchè ha presentato le sue dimissioni da ministra attraverso una lettera indirizzata a un rappresentante del governo. Nella missiva, ha scritto di aver rassegnato le dimissioni, che aveva ricevuto dal capo del governo, e ha affermato di aver svolto il ruolo al meglio delle sue possibilità, senza riscontrare controindicazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli pubblici.

AGI - "Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. Ho voluto (e spero mi capirai) che fosse pubblicamente chiaro che eri tu a chiedermi di lasciare questo ruolo perché, come ho sempre detto, mi sarei dimessa solo di fronte ad una tua esplicita e pubblica richiesta. Volevo fosse chiaro, per la mia onorabilità, che faccio un passo indietro, non dovuto solo di fronte alla richiesta che il capo del mio Partito ritiene utile e opportuna. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Daniela Santanchè si è dimessa. Lettera a Meloni: "Obbedisco, ma il mio certificato penale...

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