Dati sulla salute di una docente in una nota condivisa tramite PEC | illecito privacy per una scuola Ammonita
Il Garante per la protezione dei dati ha condannato l’Istituto Comprensivo Statale sardo perché ha condiviso informazioni sanitarie di una docente in una sola email, causando un illecito sulla privacy. La scuola aveva trasmesso i dettagli di due reclami sindacali in un’unica comunicazione, senza proteggere correttamente i dati personali. La nota è stata inviata tramite PEC e ha sollevato preoccupazioni sulla gestione delle informazioni sensibili.
Il Garante per la protezione dei dati personali ha dichiarato illecito il trattamento di dati effettuato dall’ Istituto Comprensivo Statale sardo, ammonendo la scuola per aver trasmesso in un’unica comunicazione il riscontro a due distinti reclami sindacali, includendo informazioni sanitarie di una docente. Il provvedimento, pubblicato sul sito dell’Autorità, ricostruisce una vicenda che ruota attorno alla gestione delle risposte a due insegnanti che avevano contestato l’assegnazione alle classi. L'articolo Dati sulla salute di una docente in una nota condivisa tramite PEC: illecito privacy per una scuola.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Approfondimenti su dati salute
Sanità, un anno di attesa per fare una tac e due per una colonscopia: i dati del report. «A rischio il diritto alla salute»
Il report evidenzia lunghe attese e criticità nel sistema sanitario italiano, con tempi di attesa di un anno per una TAC e due per una colonscopia.
Era intento a infrangere la vetrata di una gioielleria in una nota via con una mazza ferrata: arrestato
Ultime notizie su dati salute
Argomenti discussi: Monitorare i dati della nostra salute ci rende davvero più sani?; Fai 10.000 passi al giorno? Ecco l'errore comune che rischia di annullare i benefici della camminata; Percorso nascita in Emilia-Romagna; Il Rapporto su Povertà e salute mentale: un legame che nega diritti.
Quanto sono affidabili i dati dei dispositivi indossabili sulla saluteI dispositivi indossabili raccolgono dati su cuore, attività e sonno: quanto sono davvero affidabili e come interpretarli correttamente per la salute. nurse24.it
Garante privacy. No a dati sulla salute dei cittadini sui siti web dei ComuniSì alla trasparenza on line nella Pa, ma rispettando la dignità delle persone. Sui siti dei Comuni non possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei cittadini. quotidianosanita.it
La comunicazione includerà dati e spiegazioni sulla salute riproduttiva maschile e femminile, sulle possibilità di contraccezione e sulle opzioni di preservazione della fertilità, tra cui l’autoconservazione dei gameti e il congelamento degli ovociti x.com
VIDEO - Salute e ambiente, verso il ripristino del tavolo tecnico: nuovi dati su mortalità nel Vercellese - facebook.com facebook