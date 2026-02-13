Dati sulla salute di una docente in una nota condivisa tramite PEC | illecito privacy per una scuola Ammonita

Il Garante per la protezione dei dati ha condannato l’Istituto Comprensivo Statale sardo perché ha condiviso informazioni sanitarie di una docente in una sola email, causando un illecito sulla privacy. La scuola aveva trasmesso i dettagli di due reclami sindacali in un’unica comunicazione, senza proteggere correttamente i dati personali. La nota è stata inviata tramite PEC e ha sollevato preoccupazioni sulla gestione delle informazioni sensibili.