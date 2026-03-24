Il sottosegretario alla Giustizia ha annunciato le proprie dimissioni, specificando che non si tratta di comportamenti scorretti ma di una leggerezza. La decisione segue le polemiche sollevate negli ultimi giorni, che hanno portato alla conferma ufficiale della sua uscita dall’incarico. La notizia è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui motivi delle dimissioni.

Andrea Delmastro ha presentato le dimissioni dal ruolo di sottosegretario alla giustizia. L’esponente di Fratelli d’Italia ha diramato una nota dopo le polemiche che lo avevano coinvolto per la sua partecipazione alla srl insieme alla figlia di Mauro Caroccia, ritenuto vicino al clan Senese. Secondo quanto riportato dalle agenzie, anche la capo di gabinetto del ministero della giustizia, Giusi Bartolozzi, si è dimessa. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Andrea Delmastro conferma le dimissioni da sottosegretario alla Giustizia, "nulla di scorretto ma leggerezza"

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