Di Giacomo FSA-CNPP-SPP | Barbaro assassinio Piccolo serve una svolta per le carceri

L’assassinio di Paolo Piccolo, giovane detenuto napoletano di 26 anni, ha evidenziato gravi criticità nel sistema carcerario italiano. Con l’ordinanza di custodia cautelare per sette indagati, si apre una strada per fare luce su uno dei più brutali episodi di violenza in carcere. È necessario ripensare e rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione per garantire la tutela dei detenuti e prevenire future tragedie.

Tempo di lettura: 3 minuti "La svolta nelle indagini sul barbaro assassinio di Paolo Piccolo, il detenuto 26enne napoletano, massacrato in maniera brutale, segnata dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere per sette indagati, tutti accusati di omicidio aggravato, fa giustizia di uno dei più gravi e casi di violenza nelle carceri, sui quali si sono versate lacrime di coccodrillo. L'auspicio è che diventi una svolta per tutte le carceri". Così Aldo Di Giacomo, segretario generale del Fsa-Cnpp-Spp (Sindacato Polizia Penitenziaria) che aggiunge: "la verità è che si ignora o si preferisce ignorare che soprattutto alcune carceri campane, siciliane, pugliesi sono autentici gironi dell'inferno dantesco dove tutto è possibile anche di peggio rispetto a violenze ed efferatezze che avvengono fuori.

