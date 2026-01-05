Puteolana-Battipagliese vietata agli ospiti | la decisione del Prefetto

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha stabilito che la partita tra Puteolana 1902 e Battipagliese Calcio, valida per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Eccellenza 2025/2026, sarà vietata agli spettatori ospiti. L’incontro si terrà mercoledì 7 gennaio 2026 allo stadio “D”. Questa decisione mira a garantire la sicurezza pubblica e il regolare svolgimento dell’evento.

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l'incontro di calcio "Puteolana 1902 – Battipagliese Calcio", valevole per la semifinale di ritorno della Coppa Italia Eccellenza 20252026, in programma mercoledì 7 gennaio 2026, presso lo stadio "D. Conte" di Pozzuoli (NA), le seguenti prescrizioni: · divieto di vendita dei biglietti ai residenti nel Comune di Battipaglia; · incedibilità dei titoli d'ingresso; · chiusura del settore ospiti dello stadio comunale "D. Conte" di Pozzuoli. Il provvedimento è stato adottato, su proposta della Questura, alla luce dei profili di alto rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica che connotano l'evento.

