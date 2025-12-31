Calcio Napoli-Verona | la decisione del prefetto sulla trasferta

Il prefetto ha deciso che i tifosi del Verona non potranno partecipare alla trasferta di Napoli, in occasione della partita di Serie A del 7 gennaio al Maradona. La scelta riguarda la sicurezza e l’ordine pubblico, limitando la presenza degli ultras ospiti. La partita si svolgerà senza la presenza dei sostenitori scaligeri in trasferta, nel rispetto delle normative vigenti.

Il 7 gennaio al Maradona non ci saranno i tifosi del Verona. Il turno infrasettimanale della Serie A propone il match tra gli azzurri e gli scaligeri, ma non ci sarà posto per gli ultras in trasferta. Lo ha stabilito il prefetto di Napoli Michele Di Bari che ha diffuso una nota: "Per l'incontro.

