Benevento firmato protocollo contro infiltrazioni mafiose negli appalti

A Benevento, Prefetto e Sindaco hanno firmato un protocollo d’intesa per rafforzare i controlli su bandi e contratti pubblici. L’obiettivo è prevenire infiltrazioni della criminalità organizzata negli appalti pubblici, garantendo maggiore trasparenza e sicurezza nel settore. L’operazione si inserisce in un più ampio impegno istituzionale volto a contrastare le infiltrazioni mafiose e a tutelare la legalità nel territorio.

L'accordo nasce con l'obiettivo di rafforzare le misure di prevenzione e controllo nelle attività amministrative, con particolare attenzione ai procedimenti più sensibili, come gli appalti pubblici. Il Comune di Benevento inserirà nei propri bandi e contratti una clausola che obbliga le ditte contraenti a dimostrare l'iscrizione negli elenchi "white list", destinati ai settori a maggior rischio di infiltrazioni mafiose. Contestualmente, sarà vigilato il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro, retributive e previdenziali.

