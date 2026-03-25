Denunciato per le recensioni delle messe il tiktoker | Solo satira Dei parroci mi chiedevano di visitare le loro chiese

Un tiktoker è stato denunciato per aver pubblicato recensioni ironiche sulle messe, definendole satira. In alcune occasioni, ha riferito che alcuni parroci gli avevano chiesto di visitare le loro chiese. La denuncia è stata presentata con l'accusa di vilipendio, dopo che le sue recensioni sono state considerate offensive da parte di alcuni rappresentanti religiosi.

Con un tono da telecronaca visitava le chiese del Ravennate raccontando le funzioni ma "senza mai creare disturbo ai fedeli", spiega il ravennate accusato di vilipendio Recensioni ironiche alle messe, una licenza creativa che a qualcuno non è piaciuta e che gli è costata una denuncia con l'accusa di vilipendio. Taylor Ragazzini, 31enne ravennate, da metà dicembre aveva iniziato a realizzare brevi video su TikTok nel suo profilo “Taylorismo” nei quali raccontava la sua esperienza dentro ad alcuni dei luoghi di culto della provincia con un tono un po' da telecronaca sportiva; video che hanno raccolto oltre 300 mila visualizzazioni. “Fin da piccolo sono stato sempre affascinato dal mondo della chiesa – racconta il ravennate – e le messe, da un punto di vista fenomenologico, mi hanno sempre incuriosito”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Denunciato per le recensioni delle messe, il tiktoker: "Solo satira. Dei parroci mi chiedevano di visitare le loro chiese" Articoli correlati Lo studente indagato per le recensioni delle messe su TikTok: «Volevo fare solo satira»È indagato per vilipendio della religione Taylor Ragazzini, 31 anni, residente a Ravenna e studente di Antropologia, finito al centro di un’inchiesta... Leggi anche: Chi è Taylorismo, tiktoker Taylor Ragazzini indagato per le recensioni delle messe e accusato di vilipendio Approfondimenti e contenuti su Denunciato per le recensioni delle... Temi più discussi: Chi è Taylor Ragazzini, il tiktoker nei guai per le recensioni delle messe: denunciato per vilipendio; Tiktoker fa recensioni ironiche delle messe e le pubblica sui social: Taylor Ragazzini indagato per offese mediante vilipendio. La risposta: Andiamo a recensire la mia denuncia; RAVENNA: Recensioni delle messe, tiktoker denunciato per vilipendio; Recensioni ironiche delle messe: tiktoker ravennate accusato di vilipendio per i suoi video. Tiktoker nei guai: dalle recensioni delle messe alla denuncia per vilipendioUn 31enne ravennate si era inventato un formato ironico a tratti dissacrante per descrivere le celebrazioni. Ma dopo una segnalazione sul suo caso è stato aperto un fascicolo in procura ... msn.com Dalle recensioni delle messe alla denuncia per vilipendio, tiktoker nei guaiTiktoker di Ravenna indagato per vilipendio religioso dopo video ironici sulle messe. Non chiaro quale contenuto abbia avviato l’indagine. blitzquotidiano.it Cronaca. Faenza, botte all’uscita di scuola: minorenne denunciato per lesioni - facebook.com facebook A proposito della criminologa che ha denunciato Bruzzone. Io la conosco perché mi sono occupata in molti articoli del caso Pitzalis che la vedeva coinvolta perché lei, attraverso la sua consulenza, accusava Pitzalis di essere una finta vittima di femminicidio e x.com