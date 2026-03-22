Un format che non piace a tutti, quello di Taylor Ragazzini. Originario di Ravenna e noto sul social cinese come Taylorismo, il 31enne è seguito da circa 10mila follower e nei suoi contenuti commenta le funzioni religiose della sua città con il taglio di una telecronaca sportiva. Per questo motivo il giovane content creator sarebbe ora indagato per offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone e di cose. Le recensioni delle messe di Taylorismo Oggetto delle indagini, secondo Open, sarebbero sei video pubblicati da Ragazzini tra dicembre 2025 e gennaio 2026, durante i quali si prestava a recensire l’esterno delle chiese di Ravenna per poi entrare negli edifici religiosi durante le funzioni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chi è Taylorismo, tiktoker Taylor Ragazzini indagato per le recensioni delle messe e accusato di vilipendio

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Temi più discussi: Tiktoker nei guai: dalle recensioni delle messe alla denuncia per vilipendio; Faceva recensioni delle messe su TikTok: indagato - I video; Recensioni ironiche delle messe: tiktoker ravennate accusato di vilipendio per i suoi video; Tiktoker indagato per video ironici in cui fa recensioni di messe.

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Leggo. . Indagato per vilipendio per alcune recensioni ironiche delle messe. Ha davvero dell'incredibile il caso di un 31enne di Ravenna, Taylor Ragazzini (nome sui social 'Taylorismo'), che su TikTok recensisce messe in maniera ironica, talvolta dissacrante: facebook