In vista della partita di domenica tra Inter e avversaria, Antonio Conte commenta le dichiarazioni di Cristian Chivu, precisando di aver semplicemente fatto complimenti e richiamato la storia, senza esprimere giudizi sui favoriti. L’allenatore sottolinea che l’approccio della squadra è focalizzato sulla preparazione e sulla prestazione, evitando discussioni su pronostici o favoritismi, per mantenere alta la concentrazione sulla sfida in programma.

Antonio Conte a Dazn, gli chiedono della partita di domenica con l’Inter e delle parole di Chivu: Come arrivate all’Inter? «A me non interessa parlare di favoriti o non favoriti. Sappiamo di affrontare una squadra forte che ha fatto due finali di Champions. Andremo lì con grande voglia e determinazione. Faremo sicuramente la conta e chi giocherà darà sempre il massimo sapendo che in questo tipo di partite ci sarà sempre grande attenzione mediatica». Il fatto che Chivu ha detto che non gli interessa quello che dice Conte? «Non mi sembra di aver detto chissà che cosa. Ho fatto dei complimenti e ricordato la storia, poi voi siete bravi a parlare e poi a trovare un aspetto negativo che per me non c’era nelle mie parole. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Conte: «Chivu? Io non ho detto nulla, ho fatto complimenti e ho ricordato la storia. In Inghilterra non accadeva»

Leggi anche: “Abbiamo iniziato a picchiarci, ho visto il sangue. Poi ho detto ‘perché l’ho fatto?'”: Boateng racconta la rissa con Livaja

Leggi anche: Milan Como a Perth? Chivu si espone in conferenza stampa: «Io ho imparato a non lamentarmi, è uno spreco. Abbiamo giocato un’amichevole in Libia e non l’ho fatto»

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chivu: Non mi interessa quel che dice Conte. C'è chi fa casino, io penso solo al calcio; Inter, Chivu: Conte? Quello che dice non mi interessa; Chivu-Conte, la polemica: «Quello che dice non mi interessa. Non voglio mescolare il calcio con cose che lasciano odore»; Chivu: “Conte? Chi vuole continui a fare casino. Si può giocare a calcio senza certi odori…”.

Conte tra Napoli-Verona e la sfida di San Siro: "Hojlund si deve amputare il braccio? All'Inter ho fatto i complimenti ma quando parlo io scoppia il putiferio" - Verona: "Siete bravi a trovare sempre l'aspetto negativo quando parlo, so che sono un personaggio mediatico. msn.com