Il sottosegretario alla Giustizia ha annunciato le sue dimissioni dopo essere stato coinvolto in un caso relativo a un locale di Roma, in cui risultava in società con la figlia di un prestanome collegato al clan Senese. La decisione è arrivata in seguito alle polemiche sollevate dall’accaduto, anche se lui stesso ha dichiarato di non aver commesso nulla di scorretto.

Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, si è dimesso dopo il caso del locale di Roma in società con la figlia di un prestanome del clan Senese. Delmastro ha annunciato le sue dimissioni sostenendo di non aver fatto niente di scorretto, ma di lasciare il suo posto nell’interesse della nazione. La polemica su Delmastro era esplosa a pochi giorni dal referendum sulla giustizia, dopo che si era scoperto che il sottosegretario ed esponente di Fratelli d’Italia era entrato in società con la figlia 18enne del prestanome Caroccia. Delmastro aveva poi lasciato la società e sostenuto di non aver avuto più rapporti con Caroccia. “Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia – fa sapere Delmastro -. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Governo, Delmastro si dimette: “Ma non ho fatto nulla di scorretto”

Articoli correlati

Bill Gates: «Sì, frequentavo Jeffrey Epstein, e me ne scuso, ma non ho fatto nulla di illecito. Ho avuto due relazioni extraconiugali»A riportare il contenuto del suo intervento è stato The Wall Street Journal, che cita la registrazione audio dell’incontro.

Bill Gates ammette relazione con due donne ma “Non ho fatto nulla di illecito”Bill Gates “si è assunto la responsabilità per le sue azioni” in relazione ai legami con Jeffrey Epstein nel corso di una riunione con lo staff della...

Approfondimenti e contenuti su Governo Delmastro si dimette Ma non ho...

Temi più discussi: Caso Delmastro, Meloni: Il sottosegretario è stato leggero. L'opposizione: Si dimetta; Delmastro, Meloni: È stato leggero, cittadini valuteranno se c’è stata manina; Caso Delmastro, Francesco Rocca: Non si deve dimettere, ha fatto immediatamente un passo indietro appena ha saputo; Le foto a cena si moltiplicano: con il sottosegretario anche Giusi Bartolozzi.

Terremoto nel governo: si dimettono Delmastro e Bartolozzi, in bilico Santanchè. La decisione di Meloni dopo la sconfitta al referendumIl primo effetto, dopo la sconfitta referendaria, sono dimissioni a catena. Non solo quelle, di cui nelle ultime ore si parlava, del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. Ma ... roma.corriere.it

Referendum, Nordio non si dimette, in bilico c’è solo DelmastroÈ la serata dei lunghi sospiri a via Arenula. Riecheggiano quelli di Carlo Nordio per i corridoi del ministero della Giustizia. Deluso, amareggiato per la battaglia della vita ... ilmattino.it

“Il governo affronti i veri problemi della giustizia”. Adesso lo dice. Adesso. x.com

Dopo un periodo di r**allentamento dell’agenda politica **dovuto al referendum, serve tornare ad accelerare, soprattutto sul Fisco. Sempre più vicine le prime** scadenze da rispettare** nella tabella di marcia della **riforma fiscale** che il Governo ha già - facebook.com facebook