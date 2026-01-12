Superstella al Teatro Filodrammatici al via il cartellone Danza con Vittorio Pagani

Al Teatro Filodrammatici prende il via il cartellone Danza con

Ispirata al mito delle stelle del cinema e in dialogo con "8 ½" del grande Federico Fellini, una performance intreccia video, sampling, danza e parola - contro il buio, contro ogni previsione. Si tratta di "Superstella" di e con Vittorio Pagani, che inaugura a Piacenza il cartellone Danza curato. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.itImmagine generica

