Il Comune accelera | ok al progetto per uffici e foresteria della polizia locale in una piazza simbolo delle polemiche

Il Comune ha approvato un progetto per la realizzazione di uffici e foresteria della polizia locale in Piazzetta della Tessitrice, un intervento che mira a riqualificare l’area e migliorare i servizi offerti. La scelta si inserisce in un percorso di aggiornamento e sviluppo della zona, con l’obiettivo di valorizzare uno spazio simbolo della città e rispondere alle esigenze di sicurezza e funzionalità.

