Il Comune accelera | ok al progetto per uffici e foresteria della polizia locale in una piazza simbolo delle polemiche
Il Comune ha approvato un progetto per la realizzazione di uffici e foresteria della polizia locale in Piazzetta della Tessitrice, un intervento che mira a riqualificare l’area e migliorare i servizi offerti. La scelta si inserisce in un percorso di aggiornamento e sviluppo della zona, con l’obiettivo di valorizzare uno spazio simbolo della città e rispondere alle esigenze di sicurezza e funzionalità.
Piazzetta della Tessitrice torna al centro dell’attenzione, ma questa volta per un intervento che punta a cambiare passo. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per trasformare l’immobile ai civici 3-4 in uffici e foresteria della polizia locale.Via libera al. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Il Comune accelera: ok al progetto per uffici e foresteria della polizia locale in una piazza simbolo delle polemiche.
