Tutela dell' ambiente e decoro urbano | in città installati 1.500 nuovi cestini per i rifiuti

Nel corso del 2024, il Comune di Ferrara ha completato il rinnovo dei cestini per i rifiuti, installandone 1.500 nuovi in diverse aree della città. Questa iniziativa mira a migliorare la tutela dell’ambiente e il decoro urbano, sostituendo i contenitori obsoleti con modelli più funzionali e adeguati alle esigenze di ciascuna zona. Un intervento volto a favorire la raccolta differenziata e a mantenere la città più pulita.

Volge al termine il progetto di rinnovo dei cestini sul territorio comunale di Ferrara, avviato nel corso del 2024, che ha portato alla sostituzione dei vecchi contenitori urbani di rifiuti presenti in città con nuovi modelli più funzionali e adattati alle diverse zone urbane.

