Decoro urbano al top prima fase conclusa per i nuovi cestini Sabaudo

È stata completata la prima fase del progetto di decoro urbano con l’installazione dei nuovi cestini Sabaudo nelle frazioni di Fonteblanda e Talamone. Questo intervento mira a migliorare la raccolta differenziata e la pulizia delle aree pubbliche, contribuendo a valorizzare il patrimonio urbano del comune. La scelta di materiali e design si inserisce in un’ottica di sostenibilità e funzionalità, per un territorio più ordinato e rispettoso dell’ambiente.

ORBETELLO Con gli interventi completati nelle frazioni di Fonteblanda e Talamone, si è conclusa la prima fase del progetto di installazione dei nuovi cestini portarifiuti sul territorio comunale. Un intervento mirato, inserito in una più ampia strategia di miglioramento del decoro urbano e della qualità degli spazi pubblici. Nel dettaglio, sono stati collocati 33 nuovi cestini modello "Sabaudo", posizionati nelle aree a maggiore rilevanza turistica e di passaggio, con particolare attenzione ai centri storici. La scelta di questo modello non è casuale: i cestini Sabaudo, spiegano dal Comune di Orbetello, si distinguono infatti per un design sobrio ed elegante, oltre che per una colorazione studiata per integrarsi armoniosamente con il contesto architettonico e paesaggistico, contribuendo a valorizzare l'immagine complessiva dei luoghi.

