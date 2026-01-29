Nella notte a Niscemi pioggia boati e paura La zona rossa si estende Salvini | i fondi per il ponte non si toccano Tajani | valutiamo

Nella notte a Niscemi pioggia, boati e paura hanno scosso la città. La situazione si aggrava con la zona rossa che si estende, mentre le autorità cercano di rassicurare. Il ministro Salvini assicura che i fondi per il ponte non verranno toccati e domani sarà in visita, dicendo che i soldi ci sono, ma non per il ponte, che resta un investimento per i siciliani. Tajani invece valuta altre soluzioni.

Dirottare i soldi del ponte dello Stretto per affrontare le conseguenze del ciclone Harry e della Frana di Niscemi? «Sono argomenti da caffè», taglia corto a Rtl 102.5, il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci. «Sottrarre soldi a una delle più grandi infrastrutture al mondo che serve al Mezzogiorno a proiettarsi in un quadro europeo e mediterraneo, è impensabile. Il componente del governo ha in questo modo replicato all'ordine del giorno approvato dall'assemblea regionale della Sicilia con il quale si chiedeva di spostare 1,3 miliardi destinati al ponte alle opere di ripristino idrogeologico.

