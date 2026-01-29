Nella notte a Niscemi pioggia boati e paura La zona rossa si estende Le opposizioni | Via Musumeci Meloni venga in Aula

Nella notte a Niscemi piove forte e si sono sentiti diversi boati, creando tensione tra i residenti. La zona rossa si allarga, e le opposizioni chiedono un intervento diretto a livello nazionale, chiedendo a Meloni di venire in Parlamento. Il ministro della Protezione civile invece respinge l’idea di usare i fondi regionali per il ponte e critica l’immobilismo delle autorità locali.

Dirottare i soldi del ponte dello Stretto per affrontare le conseguenze del ciclone Harry e della Frana di Niscemi? «Sono argomenti da caffè», taglia corto a Rtl 102.5, il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci. «Sottrarre soldi a una delle più grandi infrastrutture al mondo che serve al Mezzogiorno a proiettarsi in un quadro europeo e mediterraneo, è impensabile. Il componente del governo ha in questo modo replicato all'ordine del giorno approvato dall'assemblea regionale della Sicilia con il quale si chiedeva di spostare 1,3 miliardi destinati al ponte alle opere di ripristino idrogeologico. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

La notte a Niscemi è stata movimentata da pioggia intensa e boati che hanno svegliato i residenti.

Questa notte a Niscemi si sono sentiti diversi boati, mentre la terra continuava a scivolare sulla collina.

Argomenti discussi: Frana a Niscemi: altri cedimenti. Il sindaco: Situazione drammatica; A Niscemi il fronte della frana si è allargato di un chilometro in una notte. Nel paese sul precipizio: Mille sfollati e una strada sola per raggiungerlo; Peggiora la frana a Niscemi, in Sicilia. Il sindaco: Situazione drammatica; A Niscemi la frana fa paura, sopralluogo di Meloni: Non si ripeterà il 1997, saremo veloci - Presidente geologi: Niscemi va delocalizzata, non ricostruita.

La frana a Niscemi avanza: pioggia incessante, boati e paura nella notteI continui cedimenti stanno facendo scivolare la collina verso la piana di Gela. Il comandante dei vigili del fuoco Cantale: «Le condizioni della viabilità, già compromessa, potrebbero aggravarsi» ... caltanissetta.gds.it

Niscemi, ancora paura e cedimenti: boati nella notte e frana attivaSono stati sentiti diversi boati questa notte a Niscemi. Ha piovuto per quasi tutta la notte, rendendo la situazione sempre più critica. Rumori, cedimenti, provenienti dal fronte franoso. I tecnici de ... msn.com

