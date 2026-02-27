La EuroLeague Under 18 2026 è la competizione di riferimento per le giovani promesse del basket europeo. La Adidas NextGen EuroLeague Under 18 vede in campo i migliori talenti nati nel 2008 e successivi, pronti a sfidarsi sul parquet in una manifestazione che mette in mostra le future stelle del basket continentale. La stagione coinvolge diverse squadre provenienti da tutta Europa, tutte impegnate a dimostrare le proprie capacità.

Nel panorama del basket giovanile europeo, la Adidas NextGen EuroLeague Under 18 rappresenta la massima vetrina continentale per talenti nati nel 2008 e oltre. Giunta alla sua 24ª edizione, la manifestazione seleziona i migliori junior attraverso una serie di qualificazioni che definiscono i rappresentanti delle Final Four in programma ad Atene nell’ambito della EuroLeague. La stagione 2026 si svolge attraverso gare internazionali in diverse città, con l’obiettivo di offrire confronti diretti e condizioni competitive di alto livello. Le tappe di qualificazione si svolgono in luoghi e periodi differenti, mettendo in palio l’ingresso alle finali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Guida completa alla EuroLeague Under 18 2026: il futuro del basket europeo

I programmi in tv stasera 18 febbraio 2026, guida completa per scegliere che cosa vedere, dai film alle fiction all'informazioneDal film su Fabrizio De André alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, da "Chi l’ha visto?" alla fiction Una nuova vita, tutti i programmi tv di...

Carta del Docente su Amazon: guida completa 2026La Carta del Docente è un bonus annuale di 500 € messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per l’aggiornamento professionale e l’acquisto di...

Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia.

Discussioni sull' argomento Un talento biancorosso ad Abu Dhabi: Emmanuel Tobou alla NextGen EuroLeague con Dubai BC; Sport in tv oggi (mercoledì 18 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming; Tony Parker cambia vita? Vuole vendere l'Asvel e diventare allenatore; UFFICIALE: Jaleen Smith firma alla Virtus Bologna.

EUROLEAGUE WOMEN/ IMPRESA REYER, ESPUGNATA SCHIO. ORA GARA3 DECISIVA A VENEZIA. Grande impresa della #ReyerVenezia che sorprende la #FamilaBasketSchio. #Holmes e #Dojkic trascinatrici ma tutte le ragazze di coach #Mazzon - facebook.com facebook