L'amministratore delegato della Lega Serie A ha comunicato che la confederazione asiatica ha respinto la richiesta di svolgere la partita tra Milan e Como. In un'intervista a 'Rivista Undici', De Siervo ha confermato la decisione e ha fornito dettagli sulla comunicazione ufficiale ricevuta. La questione riguarda la possibilità di spostare o modificare la data dell'incontro, che non è stata approvata dall'ente competente.

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, è stato protagonista di un'ampia intervista concessa a 'Rivista Undici', nella quale ha affrontato diversi argomenti legati al mondo del calcio, tra cui il tema stadi omaggiando quello che nascerà a Milano tra pochi anni. Oltre a questo, anche le parole sulla mancata disputa di Milan-Como a Perth, in Australia. Ecco, quindi, le sue parole. "Abbiamo davanti una data non procrastinabile: nel 2032 ospiteremo i Campionati Europei in Italia. Ci sono impianti fenomenali come il prossimo di Milano, con un investimento superiore a un miliardo di euro, e altri bellissimi progetti come quelli di Lazio e Roma. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - De Siervo (amministratore delegato Lega Serie A): “Milan-Como? Il no è arrivato dalla confederazione asiatica”

Articoli correlati

Fantacalcio Lega Serie A: affare da 40 milioni di euro! Il piano di De Siervo per acquisirne il controllo, cosa sta succedendoCalciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime...

Iran verso il ritiro dal Mondiale? La confederazione asiatica smentisce tutto: la notaCalciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere! Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi...

Contenuti e approfondimenti su Lega Serie

Temi più discussi: Come stiamo costruendo la Serie A del futuro, intervista a Luigi De Siervo; Fantacalcio, la Lega Serie A ne acquista il 51%: la app sarà potenziata e i fantallenatori diranno la loro sullo sviluppo della Serie A; Serie A, l'ad De Siervo: Schiacciati dal gigantismo di Fifa e Uefa. I campionati si stanno trasformando nelle qualifiche delle coppe; Serie A, De Siervo: Gigantismo di Uefa e Fifa rischia di schiacciare competizioni nazionali.

De Siervo: Gigantismo di UEFA e FIFA, i campionati rischiano di trasformarsi in pre-qualifiche per le coppeServe trovare un equilibrio tra impegni nazionali e competizioni internazionali: è questo il messaggio lanciato da Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, intervenuto ... tuttojuve.com

De Siervo sui nuovi stadi: «Il progetto della Lazio dirà la sua! E’ bellissimo e…»Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha fatto il punto sul progetto relativo allo stadio Flaminio presentato dalla Lazio. Le sue parole Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ... lazionews24.com

Lega Serie A - facebook.com facebook

Watch Lega Serie A live in select territories & highlights globally all season long | DAZN.com x.com