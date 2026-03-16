La confederazione asiatica ha emesso una nota ufficiale in cui smentisce le voci riguardanti un possibile ritiro dell’Iran dal Mondiale 2026. Il segretario generale ha confermato che la partecipazione del paese alla competizione rimane invariata e nessuna decisione ufficiale è stata presa in merito. Le speculazioni sul futuro della squadra iraniana continuano a circolare senza conferme ufficiali.

Calciomercato Inter, cambia il futuro di Sommer? Il club prepara una proposta a sorpresa per il portiere! Mercato Napoli, Di Gennaro svela: «Mi aspetto questi colpi per l’anno prossimo». A chi si è riferito Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment Lecce, Sticchi Damiani: «Campionato difficile, ma abbiamo chance importanti di salvarci. Sui 118 anni di storia del club.» Infortunio Buksa, c’è lesione! L’esito degli esami strumentali: il comunicato dell’Udinese Caso Pedro Neto, solo un’ammonizione UEFA per la spinta al raccattapalle! Convocati Scozia, le scelte del ct Clarke per le amichevoli pre Mondiali: c’è McTominay? Brasile, oggi le convocazioni di Ancelotti: Neymar divide ancora il dibattito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Iran verso il ritiro dal Mondiale? La confederazione asiatica smentisce tutto: la nota

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