Fantacalcio Lega Serie A | affare da 40 milioni di euro! Il piano di De Siervo per acquisirne il controllo cosa sta succedendo

La Lega Serie A sta pianificando un’operazione da circa 40 milioni di euro per acquisire il controllo del Fantacalcio. Il progetto di De Siervo, che ha già messo in moto le prime mosse, potrebbe cambiare il modo in cui milioni di italiani vivono questo gioco. La trattativa è in corso e si aspetta solo di capire quali saranno i prossimi passi. Intanto, gli appassionati continuano a seguire con attenzione ogni sviluppo.

Calciomercato Serie A, dalla Turchia non hanno dubbi: è lui il grande obiettivo del Galatasaray per la prossima estate! Lascerà l’Italia? Ultimissime Infortunati Napoli, Conte recupera un big per il Como: prima luce in fondo al tunnel per il tecnico! Novità importanti Duran Zenit, ora è ufficiale: l’attaccante vola in Russia. Tutti i dettagli del trasferimento Mercato Roma, occhi su Corvi: il giovane portiere del Parma ha stregato Massara! Pronto l’assalto in estate Zazzaroni dice la sua sul caos arbitri: «Le regole, oltre a essere intelligenti, devono essere interpretabili. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Fantacalcio Lega Serie A: affare da 40 milioni di euro! Il piano di De Siervo per acquisirne il controllo, cosa sta succedendo Approfondimenti su DeSiervo LegaSerieA Fantacalcio Lega Serie A: l'offerta milioni per il controllo del gioco Lookman sta per dire addio alla Serie A: affare da 40 milioni Lookman sta per lasciare l’Atalanta e la Serie A. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su DeSiervo LegaSerieA Argomenti discussi: La Lega di Serie A vuole comprare il Fantacalcio; Milan-Como rinviata: cosa succede al Fantacalcio?; Fantacalcio, i campo o panca della 24^ giornata di Serie A; Fantacalcio, le probabili formazioni della 24ª giornata di Serie A 2025/26. Tre milioni di giocatori per il fantacalcio: la Serie A ora vuole comprarseloIl prezzo di acquisto sarebbe di circa 20 milioni per il 51% della società ... msn.com Serie AQuello che per milioni di italiani è un rito sacro – fatto di aste interminabili, rilanci all’ultimo credito e domeniche passate a sperare in un +3 del proprio bomber – sta per trasformarsi in una ... calcionews24.com La Lega Serie A a un passo dall'acquisto del Fantacalcio: un affare da 40 milioni Dal gioco in salotto a un impero digitale da 10 milioni di fatturato e 3 milioni di utenti: la Serie A valuta l'acquisizione del 51% di Quadronica per circa 40 milioni, puntando a integr facebook La Lega Serie A vuole comprare il Fantacalcio: la società che controlla il marchio è valutata 40 milioni. Lunedì 16 se ne discuterà nell'assemblea di Lega x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.