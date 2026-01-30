Crisi politica a Mondaino parla la sindaca Mele | Dimissioni irresponsabili ma io vado avanti

La crisi politica a Mondaino si fa sentire forte. La sindaca Luisella Mele non ci sta e attacca le dimissioni dei suoi, definendole irresponsabili. Dopo aver revocato il vicesindaco Aron Gambelli, la maggioranza dei consiglieri comunali ha deciso di lasciare, ma lei intende andare avanti comunque.

È una presa di posizione netta quella della sindaca di Mondaino Luisella Mele, che interviene dopo la revoca del vicesindaco Aron Gambelli e le successive dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali. "Senza una procedura formale avviata dal Prefetto – sottolinea – non posso confermare né il commissariamento dell’ente né il ritorno alle urne", afferma Mele. La sindaca ripercorre quindi le motivazioni che l’hanno portata alla revoca delle deleghe al vicesindaco. "Non è stata una decisione politica o personale – chiarisce – ma una scelta profondamente valutata, maturata dopo mesi di riflessione e tentativi di collaborazione". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

