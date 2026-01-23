Victoria e David Beckham temono che il loro figlio Brooklyn si troverà senza un soldo È prigioniero dei Peltz | continua la ‘faida’ ma le proeccupazioni dell’ex Spice non sembrano sensate

La recente disputa tra Victoria e David Beckham e la famiglia Peltz sta attirando l’attenzione dei media. Tra rumors e supposizioni, si susseguono notizie sulla presunta preoccupazione degli ex Spice Girls riguardo al futuro finanziario del loro figlio Brooklyn. In un contesto di continue indiscrezioni, la vicenda si sviluppa tra tensioni e dubbi, alimentando l’interesse pubblico senza tuttavia offrire certezze definitive.

La faida dei Beckham tiene banco sulle pagine di cronaca rosa di mezzo mondo. Ve l’abbiamo raccontata qui, anche se ogni giorno il gossip si arricchisce di indiscrezioni. Per esempio, il fatto che Victoria Beckham abbia brevettato il nome del figlio Booklyn (e degli altri tre). Tradotto? Lui non è libero di usarlo ‘come brand’. Breve riassunto. Proprio Brooklyn, il primogenito di David e Victoria, ha mosso accuse molto forti verso i genitori: “Per tutta la mia vita, i miei genitori hanno controllato le narrazioni sulla nostra famiglia nella stampa. I post performativi sui social, gli eventi familiari e le relazioni inautentiche sono stati una costante della vita in cui sono nato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

David e Victoria Beckham «temono che Brooklyn, in caso di divorzio da Nicola Peltz, resterà senza soldi»Secondo fonti britanniche, David e Victoria Beckham sarebbero preoccupati per il futuro finanziario di Brooklyn in caso di divorzio da Nicola Peltz.

Faida Beckham: Brooklyn: “Umiliato da mia madre Victoria”, ma la risposta di papà David è ancora più umilianteNel Regno Unito, i Beckham sono considerati una famiglia di grande rilievo pubblico, spesso paragonata alla royal family.

Ecco Victoria Beckham al matrimonio del figlio: parodie e video con l’AI, ironia social dopo lo sfogo di BrooklynVideo parodia e altri realizzati con l'AI: così Victoria Beckham si è appropriata del primo ballo nuziale del figlio Brooklyn ... ilfattoquotidiano.it

Il giovane ha diffidato David e Victoria chiedendo che qualsiasi comunicazione tra loro avvenga tramite legali - facebook.com facebook

Beckham, nuovo schiaffo di David e Victoria a Brooklyn: il suo nome brevettato fino a dicembre 2026. Per i genitori «è ossessionato da Nicola» x.com