Un musicista di 25 anni entra in uno studio di registrazione con l’intenzione di creare un personaggio immaginario, anziché un semplice album. Decide di inventare una figura che possa interpretare le sue canzoni, dando vita a un’icona che si distinguerà dal suo sé reale. Questa scelta rivoluzionaria segna l’inizio di una trasformazione artistica e di un personaggio che diventerà famoso nel panorama musicale.

Un musicista di venticinque anni entra in uno studio di registrazione con un’idea che nessuno ha ancora avuto: non fare un disco, ma inventare qualcuno che lo faccia al posto suo. Si chiama David Bowie. Londra, 1972. L’altro — quello che sta per inventare — si chiamerà Ziggy Stardust. Ziggy è un alieno. È una rockstar venuta da un altro pianeta a salvare il mondo, che nel frattempo si distrugge tra sesso, droghe e gloria. Ha i capelli arancioni tagliati corti ai lati e altissimi in cima. Ha gli occhi truccati come un gatto. Indossa tute aderenti disegnate da un sarto giapponese, Kansai Yamamoto, che sembrano costumi da supereroe — o da villain, dipende dall’angolazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - David Bowie e Ziggy Stardust: Una persona, due icone

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