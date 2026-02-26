Le mille anime di Achille Lauro a Sanremo | Big ribelle Ziggy Stardust e ora co-conduttore quasi angelico

Roma, 26 febbraio 2026 – Se non fosse per i tatuaggi sul volto, sembrerebbe un angelo. In total white sul palco di Sanremo 2026, Achille Lauro è il co-conduttore che non ti aspetti: sguardo sincero, parole misurate, intensità controllata. Eppure la sua storia all’Ariston racconta altro. Dalla tutina Gucci di Me ne frego nel 2020 all’omaggio glam a David Bowie, fino a Domenica nel 2022 e Incoscienti giovani nel 2025, Lauro ha costruito un percorso fatto di metamorfosi iniziato nel 2019 con Rolls Royce. Achille Lauro canta 'Perdutamente' a Sanremo 2026 (Ansa) 2019: il debutto Nel 2019 Achille Lauro arriva al Festival di Sanremo tra i Big con Rolls Royce. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

A #Sanremo2026 Achille Lauro omaggia le vittime di Crans-Montana con il brano "Perdutamente", che la mamma di Achille Barosi, Erica, aveva cantato durante il funerale del figlio https://shorturl.at/YpIys - facebook.com facebook

Achille Lauro omaggia le vittime della tragedia di Crans-Montana cantando “Perdutamente”. La canzone è diventata simbolo della tragedia di Capodanno quando la mamma di Achille Barosi, una delle giovani vittime, l’ha cantata ai funerali del figlio Con Laur x.com