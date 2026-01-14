David Bowie la figlia posta una foto con lui | così vediamo la persona oltre il personaggio

Una semplice fotografia condivisa nel giorno di un compleanno rivela un lato inedito di David Bowie, lontano dai palcoscenici e dai personaggi. Poche parole, un gesto privato, che ci permettono di scoprire la persona oltre l’icona. Un’immagine che, con discrezione, rimane nel ricordo, offrendo uno sguardo più intimo e autentico sulla vita di uno dei protagonisti della musica.

Figli di David Bowie: chi sono e cosa fanno oggi Duncan e Alexandria - Scopri chi sono, quanti anni hanno e cosa fanno oggi Duncan e Alexandria Jones, i due figli del leggendario David Bowie nati da due madri diverse. tag24.it

Duncan Jones e Alexandria Zahra Jones, chi sono i figli di David Bowie/ Nati da due mogli diverse - Duncan Jones e Alexandria Zahra Jones, chi sono i figli di David Bowie? ilsussidiario.net

14 gennaio 1977 David Bowie pubblica l’album Low (il primo disco della trilogia Berlinese completata da Heroes e Lodger) facebook

David Bowie a 10 anni dalla morte: le sue canzoni oggi ascoltate il doppio rispetto a quando era vivo x.com

