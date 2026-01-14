David Bowie la figlia posta una foto con lui | così vediamo la persona oltre il personaggio
Una semplice fotografia condivisa nel giorno di un compleanno rivela un lato inedito di David Bowie, lontano dai palcoscenici e dai personaggi. Poche parole, un gesto privato, che ci permettono di scoprire la persona oltre l’icona. Un’immagine che, con discrezione, rimane nel ricordo, offrendo uno sguardo più intimo e autentico sulla vita di uno dei protagonisti della musica.
Ci sono immagini che arrivano senza fare rumore e restano. Una fotografia condivisa nel giorno di un compleanno, poche parole private rese pubbliche: “Buon compleanno papà. Mi manchi.” L’ha pubblicata l’8 gennaio Lexi Jones, ricordando suo padre, David Bowie. Fa piangere, vero? Il mito, per un attimo, si abbassa. Resta un gesto umano, da figlia a padre. Ed è questo che commuove. Nei consueti nove punti di questo blog ne parlo partendo da qui. Cominciamo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lexi Jones (@p0odle) 1. La foto che non doveva dire nulla Quella foto non nasce per raccontare una carriera, né per celebrare un anniversario. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
