Dave Grohl ha annunciato ai fan dei Foo Fighters che il nuovo album è ormai completato, proseguendo il percorso musicale iniziato con

Dave Grohl ha dato una succosissima anticipazione ai fan dei Foo Fighters, riguardo al nuovo album, il seguito di Bud Here We Are del 2023. Il Take Cover Tour è partito all’inizio di questo mese dal Messico, senza il chitarrista Pat Smear, assente per alcuni concerti dopo essersi rotto un piede in un “bizzarro incidente di giardinaggio”. Lo scorso anno il gruppo ha celebrato i trent’anni di carriera con la pubblicazione dei singoli Today’s Song ed Asking For A Friend, seguiti dal un video teaser che anticipava l’inizio di una nuova era musicale di Grohl e soci arrivato sui canali ufficiali nel mese di ottobre, accompagnato dalla frase “in procinto di spiccare il volo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Foo Fighters, Dave Grohl annuncia: "Abbiamo finito il nuovo album"

