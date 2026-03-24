Il Comune di Milano ha dimenticato il premio Nobel, Dario Fo, del quale oggi cade il centenario della nascita. È l’accusa per nulla velata mossa ieri la nipote del Premio Nobel Mattea Fo, presidente della Fondazione Fo Rame, a Palazzo Marino. “Di tutte queste iniziative in programma di cui parla l’assessore Matteo Sacchi (assessore comunale alla cultura, ndr) la Fondazione Fo Rame non è informata, né tanto meno coinvolta. E già questo ci sembra rilevante. Comunque siamo contenti di aver suscitato interesse e quindi aspettiamo di essere coinvolti come Fondazione”. In ogni caso, la famiglia sottolinea come Fo “ha portato il nome di Milano sui palcoscenici del mondo, che ha inventato un linguaggio studiato nelle università di ogni continente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Centenario di Dario Fo, l’affondo della famiglia: “Una targa non basta. Milano lo ha dimenticato”

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