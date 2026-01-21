Daria Bignardi si propone per È Sempre Mezzogiorno | Una rubrica fissa di nutrimento dell’anima

Daria Bignardi si propone come possibile new entry per È Sempre Mezzogiorno, indicando un interesse a creare una rubrica dedicata ai libri. La giornalista e conduttrice ha espresso il desiderio di offrire una sezione fissa di approfondimento culturale, intitolata “nutrimento dell’anima”, contribuendo così a arricchire il programma con proposte letterarie e riflessive.

Il ‘bosco’ di È Sempre Mezzogiorno ha fatto venire voglia a Daria Bignardi di ritornare in TV. Ospite di Antonella Clerici, la giornalista e conduttrice di Ferrara ha espresso infatti il desiderio di curare una rubrica di libri all’interno del programma del mezzogiorno di Rai 1. Sono entusiasta di essere qui: è meraviglioso. Ti volevo proporre una rubrica fissa di nutrimento dell’anima. settimanale dice la Bignardi alla Clerici, piuttosto entusiasta dell’idea: Perché no?! Io ti prendo subito. Perfetto, affare fatto. Dove firmiamo? Quando vuoi. Un interesse che Antonella ribadisce con convinzione una volta terminata l’intervista all’ospite, che ironizza anche con una certa vena polemica: Chiedi però in giro, non so se sono così amata da queste parti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Daria Bignardi si propone per È Sempre Mezzogiorno: “Una rubrica fissa di nutrimento dell’anima” Daria Bignardi: «Alaa Faraj ha ottenuto una riduzione di pena: un miracolo che ci infonde speranza preziosa»Daria Bignardi commenta la recente riduzione di pena di Alaa Faraj, un giovane libico accusato di scafismo a soli 19 anni, per il suo coinvolgimento in un’operazione nel Mediterraneo. Daria Bignardi: I gatti di DamascoDaria Bignardi ci narra un interessante scorcio di Damasco, una città ricca di vita e contrasti. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Anteprima di festivaLove con il monologo di Daria Bignardi; Daria Bignardi a Scandiano per l’anteprima di FestivaLOVE; Daria Bignardi torna in Rai con un nuovo programma? Intanto presenta il libro dell'amico Alberto Matano; Il 2026 di Forum Eventi si apre con Vito Mancuso. Daria Bignardi approda a E’ sempre mezzogiorno? La proposta di Antonella ClericiL'articolo Daria Bignardi approda a E’ sempre mezzogiorno? La proposta di Antonella Clerici sembra essere il primo su LaNostraTv. msn.com Daria Bignardi a Scandiano per l’anteprima di FestivaLOVESCANDIANO (Reggio Emilia) – Torna l’appuntamento con FestivaLOVE a Scandiano, l’ultimo weekend di maggio (29-31), con musica, incontri con gli autori, presentazioni di libri, attività per bambini e fa ... reggionline.com La solitudine è un concetto molto contemporaneo e forse mai come adesso ci sentiamo soli. Daria Bignardi oggi in studio con noi! #ÈSempreMezzogiorno - facebook.com facebook Oggi in puntata arriva un’ospite speciale Ad accompagnarci c’è Daria Bignardi, per una chiacchierata tra storie, pensieri e buona compagnia. Restate con noi x.com

