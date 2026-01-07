Daria Bignardi | Alaa Faraj ha ottenuto una riduzione di pena | un miracolo che ci infonde speranza preziosa
Daria Bignardi commenta la recente riduzione di pena di Alaa Faraj, un giovane libico accusato di scafismo a soli 19 anni, per il suo coinvolgimento in un’operazione nel Mediterraneo. Un risultato che rappresenta un segnale di speranza, sottolineando l’importanza di un giusto percorso giudiziario e di una riflessione sulle accuse legate alla migrazione.
Era stato accusato quando aveva 19 anni di essere uno scafista, solo perché era libico e si trovava su una barca nel Mediterraneo. Il suo libro ha portato all’attenzione del pubblico la sua storia, la sua grazia e la sua gentilezza fiducia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
