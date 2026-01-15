A Knight of the Seven Kingdoms promossa o bocciata? Il punteggio Rotten Tomatoes della nuova serie HBO
A Knight of the Seven Kingdoms, nuova serie ambientata nell'universo de Il Trono di Spade, debutterà su HBO Max in Italia il 18 gennaio. Prima del debutto, è disponibile il punteggio di Rotten Tomatoes, che offre una prima indicazione sulla ricezione critica. La serie, successiva alla conclusione della saga nel 2019, ha suscitato opinioni contrastanti tra i fan e la critica, riflettendo l’attesa e le valutazioni attuali.
La nuova serie ambientata nell'universo de Il Trono di Spade debutterà su HBO Max anche in Italia il 18 gennaio prossimo, ma intanto è già disponibile la valutazione dell'aggregatore di recensioni Il Trono di Spade è terminato nel 2019, dividendo l'opinione dei fan. Da allora, HBO è riuscita a riconquistare gli spettatori con House of the Dragon e, nonostante diversi tentativi falliti con vari prequel, sequel e spin-off, A Knight of the Seven Kingdoms è il prossimo progetto in arrivo. Le recensioni della serie sono arrivate e, finora, sono positive. Con 52 recensioni conteggiate su Rotten Tomatoes, A Knight of the Seven Kingdoms è "Certified Fresh" con l'87% dei giudizi favorevoli per questa sua prima stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
