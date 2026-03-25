L'assenza del Frank Castle, ovvero il Punitore, interpretato da Jon Bernthal non è passata inosservata ai fan di questa seconda stagione, ma c'è un motivo ben preciso Il personaggio di Frank Castle, alias The Punisher, interpretato da Jon Bernthal sia nella serie Netflix che in Daredevil: Rinascita dei Marvel Stusdios non compare nella seconda stagione della serie con Charlie Cox e ora sappiamo il motivo. La prima stagione aveva subito diversi cambiamenti nel corso della produzione, tra cui la decisione se includere o meno Frank. Alla fine appare in due episodi, tra cui il finale della prima stagione, in cui il Punisher affronta la Task Force Anti-Vigilanti di Wilson Fisk e riesce a sfuggirle in una scena post-crediti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, perché Punisher non compare nei nuovi episodi della serie?

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