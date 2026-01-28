Daredevil | Rinascita 2 Krysten Ritter commenta il passaggio della serie da Netflix a Disney+

Da movieplayer.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Krysten Ritter torna a vestire i panni di Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita 2, in arrivo a marzo su Disney+. L’attrice ha commentato il passaggio della serie da Netflix alla piattaforma Disney+, sottolineando l’entusiasmo per questa nuova fase. I fan della Marvel potranno vedere Ritter di nuovo all’opera tra pochi mesi, in una stagione che promette di essere ricca di azione e sorprese.

La seconda stagione della serie Marvel debutterà a marzo in streaming e l'interprete di Jessica Jones ha parlato del suo ritorno. Krysten Ritter ha ripreso il ruolo di Jessica Jones nella stagione 2 di Daredevil: Rinascita e l'attrice ha spiegato le differenze tra i progetti Netflix e la serie Disney+. Durante una recente intervista, l'attrice ha avuto modo di condividere qualche anticipazione del progetto per la piattaforma di streaming per la gioia dei fan. Il passaggio da Netflix a Disney+ secondo Krysten Ritter Rispondendo alle domande di ScreenRant, Krysten Ritter ha risposto ai dubbi di chi teme che un passaggio da Netflix a Disney+ abbia portato a compiere delle modifiche alle avventure dei personaggi dei fumetti rivolgendosi a un pubblico meno . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

daredevil rinascita 2 krysten ritter commenta il passaggio della serie da netflix a disney

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, Krysten Ritter commenta il passaggio della serie da Netflix a Disney+

Approfondimenti su Daredevil Rinascita 2

Daredevil: Rinascita su Disney+, svelata la data di uscita della seconda stagione

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita approda su Disney+, segnando il ritorno di questa serie Marvel.

Daredevil: Rinascita Stagione 2 – trailer e data ufficiale su Disney+

La Marvel ha annunciato ufficialmente la data della seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

DAREDEVIL: BORN AGAIN SEASON 2 | FIRST TRAILER | Disney+ | MARVEL COMICS

Video DAREDEVIL: BORN AGAIN SEASON 2 | FIRST TRAILER | Disney+ | MARVEL COMICS

Ultime notizie su Daredevil Rinascita 2

Argomenti discussi: Daredevil - Rinascita 2, Matt Murdock e Jessica Jones insieme nel primo trailer; Daredevil: Rinascita, Krysten Ritter è di nuovo Jessica Jones nel teaser trailer della stagione 2; Teaser per Daredevil – Rinascita, stagione 2: ricompare Jessica Jones a Hell’s Kitchen; Daredevil: Rinascita 2 sconvolge i fan con il ritorno di uno storico personaggio.

Daredevil: Rinascita 2, Krysten Ritter commenta il passaggio della serie da Netflix a Disney+La seconda stagione della serie Marvel debutterà a marzo in streaming e l'interprete di Jessica Jones ha parlato del suo ritorno. movieplayer.it

daredevil rinascita 2 krystenDaredevil: Rinascita, Krysten Ritter è di nuovo Jessica Jones nel teaser trailer della stagione 2Il primo teaser trailer della stagione 2 di Daredevil: Rinascita ne annuncia la data di debutto su Disney+ e mostra il ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones. comingsoon.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.