Krysten Ritter torna a vestire i panni di Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Rinascita 2, in arrivo a marzo su Disney+. L’attrice ha commentato il passaggio della serie da Netflix alla piattaforma Disney+, sottolineando l’entusiasmo per questa nuova fase. I fan della Marvel potranno vedere Ritter di nuovo all’opera tra pochi mesi, in una stagione che promette di essere ricca di azione e sorprese.

La seconda stagione della serie Marvel debutterà a marzo in streaming e l'interprete di Jessica Jones ha parlato del suo ritorno. Krysten Ritter ha ripreso il ruolo di Jessica Jones nella stagione 2 di Daredevil: Rinascita e l'attrice ha spiegato le differenze tra i progetti Netflix e la serie Disney+. Durante una recente intervista, l'attrice ha avuto modo di condividere qualche anticipazione del progetto per la piattaforma di streaming per la gioia dei fan. Il passaggio da Netflix a Disney+ secondo Krysten Ritter Rispondendo alle domande di ScreenRant, Krysten Ritter ha risposto ai dubbi di chi teme che un passaggio da Netflix a Disney+ abbia portato a compiere delle modifiche alle avventure dei personaggi dei fumetti rivolgendosi a un pubblico meno . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Daredevil: Rinascita 2, Krysten Ritter commenta il passaggio della serie da Netflix a Disney+

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita approda su Disney+, segnando il ritorno di questa serie Marvel.

La Marvel ha annunciato ufficialmente la data della seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

DAREDEVIL: BORN AGAIN SEASON 2 | FIRST TRAILER | Disney+ | MARVEL COMICS

