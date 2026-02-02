Ca’ del Liscio, il locale simbolo della musica romagnola, chiude i battenti. Ora il sogno di Raoul Casadei, l’ultimo grande maestro di questa tradizione, finisce all’asta. La famiglia ha deciso di mettere in vendita la proprietà, sperando di trovare qualcuno disposto a portare avanti la storia di questa musica. La decisione ha lasciato molti senza parole, tra ricordi e malinconia. La città di Ravenna si prepara a salutare un’epoca, mentre il futuro di Ca’ del Liscio resta incerto.

Ravenna, 2 febbraio 2026 – Vasco Rossi, Raffaella Carrà, Adriano Celentano. E poi ancora: Claudio Baglioni, Renato Zero, Mina, Ray Charles, Gloria Gaynor, Riccardo Cocciante. La lista è lunghissima perché da qui, dal tempio del liscio della Romagna, sono passati tutti i più grandi. Eppure è un passato difficile da immaginare oggi, guardando dalla strada la Ca’ del Liscio (ribattezzata nel tempo Ca’ del Ballo), lo storico locale in via Dismano nelle campagne di Ravenna, chiusa dietro a un cancello su cui da mesi campeggia la scritta “Vendesi”. Il destino della Ca’ del Liscio: l’asta . Nei prossimi giorni sarà fissata un’asta pubblica per cercare un nuovo proprietario: la base parte da 4 milioni e 700mila euro, secondo una valutazione fatta dal tribunale di Ravenna alcuni mesi fa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ca’ del Liscio, la musica è finita: all’asta il sogno di Raoul Casadei

Approfondimenti su Raoul Casadei

All’asta il celebre tempio di Casadei, la Ca’ del Liscio, fondato nel 1976 da Raoul Casadei per celebrare la musica romagnola.

La Ca' del Liscio, simbolo della cultura musicale locale, è attualmente soggetta a un’asta giudiziaria.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Raoul Casadei

Argomenti discussi: Ca’ del Liscio, la musica è finita: all’asta il sogno di Raoul Casadei; Ca' del Liscio all'asta, club Casadei: Pubblico e privato lavorino assieme per salvare la memoria della nostra cultura; La Ca’ del Liscio va all’asta, gli appelli per tutelare la tradizione; Ca’ del Liscio all’asta, il futuro resta aperto: appelli, proposte e il sostegno del Club Secondo Casadei.

Ca’ del Liscio, la musica è finita: all’asta il sogno di Raoul CasadeiLa pandemia e i debiti, il triste destino del tempio del ballo fondato nel 1976. Appelli per salvarlo. Mina, Gloria Gaynor, Raffaella Carrà, Celentano e Vasco: quando nel locale cantavano i più grandi ... ilrestodelcarlino.it

Ca’ del Liscio all’asta, il futuro resta aperto: appelli, proposte e il sostegno del Club Secondo CasadeiLa Ca’ del Liscio, storico tempio della musica e del ballo romagnolo voluto da Raoul Casadei, resta al centro di un acceso dibattito culturale e politico ... ravennanotizie.it

Grace Jones e Raoul Casadei alla Ca’ del Liscio - facebook.com facebook