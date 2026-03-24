Il 25 marzo si celebra il Dantedì, la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri. La ricorrenza è stata istituita per ricordare il poeta e la sua influenza sulla cultura italiana. In questa giornata vengono organizzate eventi e iniziative culturali in diverse città italiane, con l’obiettivo di rendere omaggio alla figura di Dante e alle sue opere. La data si ripete ogni anno, attirando attenzione su questa figura storica.

Come ogni 25 marzo, da qualche anno a questa parte, è il Dantedì: in Italia si celebra il più grande di tutti. Il Sommo Poeta, appunto. Ma perché proprio in questa data? E che cosa si intende per Dantedì? Chi ha inventato questa ricorrenza e da quanti anni si festeggia? Cominciamo col dire che la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri è stata istituita dal Ministero della Cultura nel 2020 nella data ritenuta dagli studiosi l’inizio del mitico viaggio nella Selva Oscura. Il padre della nostra lingua e della Letteratura ha infestato i nostri incubi o deliziato i nostri sogni di studenti. Ma è indubbio che tutti abbiamo nelle orecchie le sue terzine, le sue metafore e la sua Divina Commedia. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il 25 marzo è il Dantedì. Cioè la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri. Ecco perché si celebra e cosa si fa per festeggiarla

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