Dantedì 2026 concorso di scrittura per le scuole superiori | scadenza 30 giugno Nota

È stato annunciato un concorso di scrittura rivolto alle scuole superiori in occasione del Dantedì 2026, con scadenza per la presentazione delle opere fissata al 30 giugno. L’iniziativa fa parte di un Protocollo d’intesa volto alla promozione della lingua e della cultura italiane, e mira a coinvolgere gli studenti in attività legate alla figura e alle opere di Dante Alighieri.

Nell’ambito del Protocollo d’intesa “Per la divulgazione e diffusione della lingua e della cultura italiana nelle scuole”, il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Società Dante Alighieri promuovono, per l’anno scolastico 20252026, il concorso nazionale “DanteDìSfida 2026 – O insensata cura dei mortali. Dante, San Francesco e il nostro tempo”, in occasione del Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Report studenti terze medie Valdichiana iscritti alle scuole superiori, propensione verso le scuole superiori del territorioArezzo, 12 marzo 2026 – La rete scuole della Valdichiana ha realizzato, per il quarto anno consecutivo, un’indagine conoscitiva sui flussi in uscita... Leggi anche: Giorno del Dono 2026, scuole invitate a partecipare al contest #DonareMiDona. Scadenza il 15 giugno Una raccolta di contenuti su Dantedì 2026 concorso di scrittura per... Temi più discussi: Dantedì 2026, la giornata dedicata a Dante: tutti gli eventi in Italia; Dantedì 2026: Dante rivive in tutta Italia tra eventi e spettacoli; Dantedì 2026, da Ravenna a Milano le iniziative italiane per il 25 marzo; Dantedì 2026, gli eventi in Italia dedicati a Dante Alighieri. Dantedì, concorso di scrittura per le scuole su Dante, San Francesco e il nostro tempoO insensata cura dei mortali… Dante, San Francesco e il nostro tempo: prende spunto dal verso di apertura del Canto XI del Paradiso il concorso di scrittura per le scuole, annunciato dal Ministero d ... ansa.it Dantedì 2026: concorso nazionale per studenti su Dante e San FrancescoMimit e Società Dante Alighieri lanciano un concorso di scrittura per le scuole secondarie su Dante e San Francesco ... it.blastingnews.com ArezzoTv. . Oggi 25 marzo è il Dantedì. Ecco il nostro contributo a cura di Ernesto Ferrini. - facebook.com facebook In occasione del #Dantedì 2026, a 800 anni dalla morte di San Francesco, il @MIsocialTW e la Società Dante Alighieri annunciano un #concorso di #scrittura rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado in Italia e all’estero. x.com