Giorno del Dono 2026 scuole invitate a partecipare al contest #DonareMiDona Scadenza il 15 giugno

Il Ministero dell’Istruzione ha invitato le scuole a partecipare al contest #DonareMiDona in occasione del Giorno del Dono 2026. La partecipazione è gratuita e le adesioni devono essere inviate entro il 15 giugno. L’iniziativa mira a coinvolgere gli istituti scolastici in un progetto legato alla giornata dedicata alla solidarietà. La scadenza per iscriversi è fissata per la metà di giugno.

Il MIM invita le scuole al contest #DonareMiDona per il Giorno del Dono 2026. Adesioni gratuite entro il 15 giugno L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Il Giorno della Memoria: scuole invitate a iniziative di riflessione e studio. Circolare MIM Educazione immersiva e digitale: bando da 15 mila euro a istituto per le scuole siciliane, ecco come partecipare entro il 15 marzoLa Regione Siciliana lancia il bando I-Arte con uno stanziamento di 900 mila euro per le scuole. Approfondimenti e contenuti su Giorno del Dono 2026 scuole invitate a... Discussioni sull' argomento La cultura del dono non può subire alcun contraccolpo; Donazioni di sangue e organi, Barbero (FdI): Approvato ordine del giorno per rafforzare la cultura del dono in Piemonte; Latte del Dono, dal 2021 la Latteria di Chiuro insieme ad AIDO e ADMO; Riccione celebra la Giornata nazionale della gentilezza con la consegna del dono-simbolo ai nati nel 2025. Festa del papà Un dono può diventare messaggero d'amore, di gratitudine o riconoscenza. Può dire ciò che a volte manca il coraggio di esprimere, o semplicemente ringraziare chi ci accompagna ogni giorno. Qualunque sia il messaggio che vuoi tra - facebook.com facebook