Il 25 marzo si tiene la sesta edizione del Dantedì, giornata dedicata a Dante Alighieri. A Roma si svolgono eventi, mostre e spettacoli per ricordare il poeta. La celebrazione coinvolge diverse location e iniziative culturali in tutta la città. La giornata si inserisce nel calendario nazionale dedicato al Sommo Poeta.

Domani 25 marzo si celebra la sesta edizione del Dantedì, la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri. Istituita nel 2020 dall’allora Ministro della Cultura Dario Franceschini, la scelta di questa data non è casuale: secondo gli studiosi proprio il 25 marzo del 1300 Dante avrebbe iniziato il viaggio ultraterreno che poi ha raccontato nella Divina Commedia. Biblioteche protagoniste tra letture e mostre. Anche la Capitale si prepara a festeggiare il Dantedì, con un ricco calendario di iniziative ed eventi culturali. Protagoniste saranno soprattutto le biblioteche romane, a testimonianza dell’enorme influenza che Dante ha avuto nella formazione della cultura e della lingua italiana. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Dantedì 2026: Roma celebra il Sommo Poeta con eventi, mostre e spettacoli

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