Niente più Fortress Anfield | lo stile di Arne Slot vede il Liverpool privo di intensità e atmosfera

Niente più Fortress Anfield: secondo le ultime analisi, lo stile di Arne Slot sta influenzando il Liverpool, che sembra perdere intensità e atmosfera nel suo stadio. Di seguito riportiamo, in modo fedele, l’articolo pubblicato recentemente da un sito inglese, rivolto a coloro che desiderano comprendere meglio questa trasformazione.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Liverpool nel 202526 rappresenta una proposta completamente diversa rispetto al calcio ad alto numero di ottani, con partenze veloci che hanno sollevato il pubblico e creato un’atmosfera frenetica lungo il percorso verso il trionfo della Premier League della scorsa stagione. Quelle cose non sono più un marchio di fabbrica dei Reds nella loro veste attuale. In effetti, la squadra di Arne Slot non è riuscita a segnare nella prima metà di 12 delle 19 partite di Premier League finora in questa stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

