morto il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato

Il bambino sottoposto a un trapianto di cuore a Napoli è deceduto a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni. L’ospedale ha confermato che il piccolo, operato a dicembre, aveva ricevuto un cuore danneggiato e la sua salute si era aggravata nel corso delle ultime settimane. La famiglia era in attesa di aggiornamenti e ora si trova a dover affrontare questa perdita improvvisa. La notizia ha suscitato grande commozione tra i medici e i familiari.

È morto a Napoli il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. Lo ha comunicato l’ospedale in una nota: “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.🔗 Leggi su Lapresse.it

Domenico, il bimbo cui era stato trapiantato un cuore danneggiato, è mortoDomenico, il bambino di due anni e mezzo che due mesi fa aveva ricevuto un trapianto di cuore a Napoli, è deceduto.

I medici sono in disaccordo sul caso del bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiatoI medici di Napoli credono che si possa intervenire di nuovo sul bambino, dopo avergli trapiantato un cuore danneggiato.

Trapianto di cuore fallito a Napoli, la catena degli errori: 6 nomi nel mirino dei pm

