Morto il bambino a cui era stato trapiantato un cuore danneggiato
Il bambino sottoposto a un trapianto di cuore a Napoli è deceduto a causa di un improvviso peggioramento delle sue condizioni. L’ospedale ha confermato che il piccolo, operato a dicembre, aveva ricevuto un cuore danneggiato e la sua salute si era aggravata nel corso delle ultime settimane. La famiglia era in attesa di aggiornamenti e ora si trova a dover affrontare questa perdita improvvisa. La notizia ha suscitato grande commozione tra i medici e i familiari.
È morto a Napoli il bambino al quale era stato trapiantato un cuore danneggiato. Lo ha comunicato l’ospedale in una nota: “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.🔗 Leggi su Lapresse.it
Domenico, il bimbo cui era stato trapiantato un cuore danneggiato, è mortoDomenico, il bambino di due anni e mezzo che due mesi fa aveva ricevuto un trapianto di cuore a Napoli, è deceduto.
I medici sono in disaccordo sul caso del bambino a cui è stato trapiantato un cuore danneggiatoI medici di Napoli credono che si possa intervenire di nuovo sul bambino, dopo avergli trapiantato un cuore danneggiato.
Trapianto di cuore fallito a Napoli, la catena degli errori: 6 nomi nel mirino dei pm
Argomenti discussi: Bimbo con il cuore bruciato, iniziata la terapia del dolore: Resta attaccato all'Ecmo, eliminate le altre cure. La mamma: Non ci sono...; Bergamo, il cuore che Domenico non ha potuto ricevere ha salvato la vita a un altro bambino; Bimbo trapiantato, il cuore che Domenico non ha potuto ricevere ha salvato un bambino a Bergamo: È tornato a vivere; Bambino dal cuore bruciato, Domenico è in rapido peggioramento ed è sedato: il punto sulle condizioni.
Bimbo trapiantato, morto il bambino di 2 anni a Napoli: la nota ufficiale dell'ospedale Monaldi. «E' finita»Bimbo trapiantato, morto il piccolo Domenico all'ospedale Monaldi di Napoli. Ho appena ricevuto la chiamata della signora. È finita. Ora devo andare sopra. Morto il ... leggo.it
È morto il bambino che aveva subìto un trapianto di cuore sbagliato all’ospedale Monaldi di NapoliSabato mattina è morto il bambino di due anni e mezzo che a fine dicembre aveva subìto una operazione di trapianto di cuore sbagliata all’ospedale Monaldi di Napoli. Le sue condizioni erano molto ... ilpost.it
Disposta l'autopsia su un bambino di sette anni morto. Era affetto da una grave patologia, una decina di giorni prima era stato operato - facebook.com facebook
Bambino di sette anni morto a Rivara, la Procura apre un fascicolo e dispone l'autopsia. Da pochi giorni era stato operato alle adenoidi x.com