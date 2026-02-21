Domenico il bimbo cui era stato trapiantato un cuore danneggiato è morto

Domenico, il bambino di due anni e mezzo che due mesi fa aveva ricevuto un trapianto di cuore a Napoli, è deceduto. La sua condizione si era aggravata nelle ultime settimane, nonostante gli interventi medici. I medici avevano tentato di salvare il suo fragile cuore con diverse cure intensive. La famiglia del bambino si è detta sconvolta dalla perdita, mentre i sanitari continuano a indagare sulle cause del decesso.

Domenico, il bimbo di due anni e mezzo che due mesi fa è stato sottoposto a Napoli al trapianto di un cuore danneggiato, è morto. Lo ha reso noto l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi. Poco dopo è arrivata la nota dell’ospedale. “Con profondo dolore l’Azienda Ospedaliera dei Colli comunica che questa mattina, sabato 21 febbraio 2026, il piccolo paziente sottoposto a trapianto in data 23 dicembre 2025 è deceduto a seguito di un improvviso e irreversibile peggioramento delle condizioni cliniche – si legge nel comunicato -. La Direzione Strategica, insieme a tutti i professionisti sanitari e non, esprime il più sentito cordoglio e si stringe con rispetto e commossa partecipazione alla famiglia in questo momento di immenso dolore”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

