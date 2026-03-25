Daniela Santanchè si oppone alle dimissioni lunedì 30 marzo la mozione di sfiducia alla Camera

Lunedì 30 marzo si terrà in aula una mozione di sfiducia contro un ministro, con diversi deputati che hanno annunciato la loro intenzione di votarla. La ministra interessata ha dichiarato di voler continuare a ricoprire il proprio incarico, mentre alcuni rappresentanti dell’opposizione hanno presentato l’atto di sfiducia. La discussione si inserisce in un clima di tensione politica legato a recenti sviluppi.

La ministra Daniela Santanchè resiste alla richiesta di dimissioni, la mozione di sfiducia delle opposizioni alla Camera il 30 marzo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Daniela Santanchè si oppone alle dimissioni, lunedì 30 marzo la mozione di sfiducia alla Camera Articoli correlati Santanchè, lunedì la mozione di sfiducia alla Camera. Ciriani: "Non penso che sarà necessaria"AGI - Approderà lunedì prossimo, 30 marzo, nell'Aula della Camera per la discussione generale la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del... Santanchè, lunedì la mozione di sfiducia alla Camera. Malan: "Seguirà le indicazioni della premier"AGI - Approderà lunedì prossimo, 30 marzo, nell'Aula della Camera per la discussione generale la mozione di sfiducia nei confronti della ministra del... Una selezione di notizie su Daniela Santanchè Argomenti discussi: Santanchè sotto assedio prova ancora a resistere: Il mio caso è diverso. Daniela Santanchè non si dimette e resiste, per ora: due possibili soluzioni alla crisi con Giorgia MeloniFaccia la stessa scelta di Delmastro e Bartolozzi, ha detto la premier, chiedendo un passo indietro a tutti i membri del governo alle prese con problemi giudiziari. La resistenza della ministra del ... today.it Donzelli: Santanchè? Non si arriverà alla sfiducia. Arriverà il passo indietroLa resistenza di Daniela Santanchè sembra destinata a finire. Dice Giovanni Donzelli , responsabile organizzazione e deputato meloniano dice: C ... ilfoglio.it