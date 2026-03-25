Daniela Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo

La ministra del Turismo ha annunciato le proprie dimissioni dopo che il presidente del Consiglio aveva espresso pubblicamente il desiderio che si dimettesse. La decisione arriva a seguito di pressioni politiche e si inserisce nel contesto delle recenti evoluzioni nel governo. La ministra ha comunicato ufficialmente la sua scelta, senza ulteriori dettagli sulle ragioni specifiche della decisione.

La decisione dopo il pressing di Giorgia Meloni, che aveva auspicato pubblicamente il suo passo indietro. Dopo il pressing di Giorgia Meloni, che aveva auspicato pubblicamente le sue dimissioni, la ministra del Turismo Daniela Santanché ha ceduto e si è dimessa. Nonostante avesse confermato la sua agenda di mercoledì 25 marzo per dar prova di non voler lasciare la poltrona, alla fine ha deciso di farsi da parte. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) . 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo

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