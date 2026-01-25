10 giorni di vacanze estive in meno | la proposta del Ministro Santanché per redistribuire flussi turistici

Il Ministro Santanché ha suggerito di ridurre di dieci giorni le vacanze estive, proponendo una revisione del calendario scolastico per redistribuire i flussi turistici. La proposta, avanzata durante il Forum internazionale del turismo a Milano, mira a modulare meglio le affluenze turistiche e favorire una distribuzione più equilibrata delle presenze durante l’anno scolastico.

Durante un intervento al Forum internazionale del turismo a Milano, la ministra Daniela Santanché ha proposto una revisione del calendario scolastico, immaginando un’alternanza delle pause didattiche diversa da quella attuale. L’idea ruota attorno a una distribuzione più omogenea delle vacanze durante tutto l’anno, in linea con quanto avviene in diversi Paesi europei. L’obiettivo dichiarato: sostenere il turismo interno, alleggerendo la pressione concentrata nei mesi estivi e durante le festività natalizie. L'articolo .🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Vacanze estive più corte, per redistribuire flussi turistici: la proposta del Ministro Santanché fa discutere. Le reazioniDurante il Forum internazionale del turismo a Milano, la ministra Daniela Santanché ha avanzato l'idea di modificare il calendario scolastico, proponendo vacanze estive più brevi per redistribuire i flussi turistici.

La proposta dell'assessore: "Meno compiti per le vacanze di Natale"L'assessore propone una riduzione dei compiti assegnati agli studenti durante le vacanze di Natale, invitando a trovare un equilibrio più moderato.

