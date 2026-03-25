Daniela Santanchè ha presentato le sue dimissioni dalla carica di ministra del Turismo, dopo aver resistito a lungo alla richiesta di dimissioni avanzata dalla presidente del Consiglio. La decisione è stata comunicata in seguito all'annuncio pubblico della richiesta da parte della premier, che aveva espresso la volontà di vedere il passo indietro della ministra. La vicenda si è sviluppata nel corso della giornata.

Daniela Santanchè si è dimessa. Dopo ore di resistenza, la ministra del Turismo ha dato seguito alla richiesta di fare un passo indietro arrivata (quasi) pubblicamente dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La decisione è stata ufficializzata dalla stessa ministra, che ha scritto una lettera indirizzata alla premier. “Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione. Ti ringrazio per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Daniela Santanchè si è dimessa: accolta la richiesta di Meloni

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