Daniela Santanchè si è dimessa

Dopo oltre tre anni di resistenza alle pressioni, la presidente del Consiglio ha infine consigliato le dimissioni di Daniela Santanchè, che si è quindi dimessa dall’incarico. La decisione arriva a seguito di una lunga fase di tensioni e richieste di cambiamento all’interno del governo. La notizia si aggiunge alle recenti riorganizzazioni politiche e alle nuove strategie adottate dall’esecutivo.

Ha resistito alle pressioni per più di tre anni, poi la presidente del Consiglio le ha “suggerito” in modo plateale di farlo e basta Si è dimessa Daniela Santanchè, ministra del Turismo e una delle più importanti dirigenti di Fratelli d’Italia. Per più di tre anni aveva resistito alle molte pressioni di chi voleva, anche dentro il suo partito, che lasciasse l’incarico per via dei suoi molti problemi giudiziari: le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e il suggerimento plateale della presidente del Consiglio Giorgia Meloni di seguirne l’esempio hanno però cambiato completamente la sua situazione nel giro di poche... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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USCITA DI SCENA PER Daniela Santanchè #dimissioni #santanche

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