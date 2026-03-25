Daniela Santanchè si dimette | Pago i miei conti e quelli degli altri

Il 25 marzo 2026, è stata comunicata la decisione di Daniela Santanchè di lasciare l’incarico di ministra del Turismo. La politica ha annunciato le dimissioni con una dichiarazione in cui ha affermato di essere responsabile delle proprie scelte e di aver pagato i propri conti, così come quelli di altri. La notizia è stata diffusa attraverso fonti ufficiali.

Roma, 25 marzo 2026 – Alla fine ha gettato la spugna: Daniela Santanchè si è dimessa da ministra del Turismo. Il passo indietro è arrivato in serata, al termine di una giornata di forte pressione politica e mediatica, dopo che Giorgia Meloni aveva esplicitamente auspicato le sue dimissioni. Nel pomeriggio Santanchè aveva lasciato il ministero senza rilasciare dichiarazioni ai cronisti, rimasti per ore davanti al dicastero. Poco dopo, la formalizzazione con una lettera indirizzata alla presidente del Consiglio. La giornata si era aperta con l’attesa davanti alla sede del ministero del Turismo, dove giornalisti e operatori avevano seguito per ore ogni movimento della ministra. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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