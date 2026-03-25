Daniela Santanchè ha annunciato le sue dimissioni da ministra del Turismo, confermando di lasciare con un certificato penale in regola. La decisione è arrivata poco dopo un appello pubblico della premier, che aveva chiesto un passo indietro da parte di alcuni esponenti del governo. La notizia era stata anticipata nella serata precedente, in un contesto di tensioni politiche interne.

Daniela Santanchè ha rassegnato le dimissioni da ministro del Turismo. Una notizia che era nell’aria ed era attesa da martedì sera, quando la stessa premier Giorgia Meloni aveva auspicato un passo indietro da parte della ministra dopo le dimissioni di Bartolozzi e Delmastro. “Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione”. Inizia con queste parole la lettera di Santanchè a Meloni, diffusa alla stampa. “Il mio certificato penale è immacolato”. “Ti ringrazio – prosegue Santanchè – per i riconoscimenti e per la fiducia che mi hai dimostrato in questi anni di guida del ministero del turismo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Daniela Santanchè ha presentato le dimissioni: “A Meloni dico ‘Obbedisco’. Lascio col certificato penale immacolato”

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